الخطوط السعودية توفر رحلات مباشرة إلى جزر المالديف

تسير الخطوط السعودية (4) رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى جزر المالديف دون توقف بعد أن كانت تمر بعاصمة سريلانكا كولمبو.

ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777 - 300 و 787 دريملاينر لضيوف "السعودية" المحصنين بلقاح فيروس كورونا ومن أجرى فحصا مخبريا نتيجته سلبية السفر إلى المالديف بدون حجر صحي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح ماجد الحربي مدير عطلات السعودية أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية تشمل تذاكر الطيران وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و 5 نجوم وجميع الوجبات فضلا عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.

ومنذ استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة تمكنت السعودية من تسيير 53 رحلة إلى مطار ماليه في جزر المالديف نقلت على متنها 8,106 ضيوف.