23.2 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في المملكة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (23.280) مخالفة للفترة من 21 حتى 27 محرم.

وسجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8.805) تلتها الشرقية بـ (2.405) ثم حائل بـ (2.191) والمدينة المنورة بـ (2.125) ومكة المكرمة بـ (1.939) والقصيم بـ (1.778) والجوف بـ (1.467) والشمالية بـ (729) وتبوك بـ (585) وعسير بـ (485) وجازان بـ (329) والباحة بـ (245) ونجران بـ (197).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.