الصحة : المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

وأكد أن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد، كما أثبتت الدراسات العلمية أنه مع أخذ الجرعات من اللقاح تنخفض احتمالية الإصابة بعد التطعيم بجرعتين خاصة بعد مرور أربعة أسابيع، وتوفر حماية عالية من المرض الشديد والحاجة إلى الدخول للمستشفى أو العناية الحرجة أو الوفاة وتقلل من مخاطر كوفيد طويل الأمد إلى النصف تقريباً، منوهاً أن المضاعفات طويلة الأمد تعني استمرار بعض المشاكل الصحية حتى بعد التعافي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (534062) حالة بإضافة (219) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8579) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله" جميعاً.

وحول اللقاحات أبان الدكتور العبدالعالي أن خلط الجرعات يُعد آمناً وفعالا للقاحات المعتمدة في المملكة ، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل .

وأفاد أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 38 مليون جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى 15 مليون و500 ألف شخص.

وأشار العبدالعالي إلى أنه جرى تسجيل 120 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (545243) حالة، من بينها (2602) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (723) حالة حرجة.