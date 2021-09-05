"تاسي" يغلق على ارتفاع 16 نقطة وسط تداولات 7.5 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع طفيف، وسط تعاملات ضيقه للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11336 نقطة مرتفعا بنحو 16 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.5 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 192.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 319.7 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من ارتفاع سهم "اس تي سي" بعد تسجيله مكاسب 1.7 في المائة، كذلك شهد سهم سابك للمغذيات الزراعية ارتفاع 2.4 في المائة، فيما صعدت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.7 في المائة ومصرف الإنماء 1.2 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم كل من بنك ساب والمراعي وكذلك جبل عمر بعد انخفاضهم بأكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 83 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الشرقية للتنمية المرتفع 9.4 في المائة وبتداولات واسعة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، تلاه سهم باتك وزجاج بعد تسجيلهما مكاسب 6.7 في المائة.

أسهم عذيب للاتصالات والأصيل شهدت ارتفاعات خلال جلسة اليوم تراوحت ما بين 5 و4 في المائة، في حين صعد سهم البابطين 3.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 97 شركة، تصدرها سهم باعظيم المتراجع 2.8 في المائة، تلاه سهم وقت اللياقة المنخفض 2.3 في المائة و 2 في المائة من التراجع لسهم سايكو للتأمين.