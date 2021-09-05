الأراضي البيضاء : 13 يوما على انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في تبوك وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر من مارس 2021 على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 13 يوما.

وأوضح أن الإعلان يستهدف التأكيد على ملاك الأراضي غير المطورة والخاضعة للنظام في تبوك بحسب النطاق الجغرافي المعلن مسبقا بتسجيل أراضيهم في "الأراضي البيضاء" قبل انتهاء المهلة 18 سبتمبر. تجنبا لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض وفرض رسوم على أراضيهم.

وأكد أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات حيث طبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المحدد في المدينة المنورة وعسير والطائف وجازان وتبوك والأحساء على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك لتحقيق عدة أهداف تشمل زيادة معروض الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار كما تقوم بمراجعة دورية للأراضي غير المطورة لتقرير تطبيق الرسوم فيها أو تعليقه أو تطبيق أكثر من مرحلة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة الواحدة.