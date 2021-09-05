أكثر من 50 مليون مشترك في خدمات يوتيوب المميزة

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي وبث ملفات الفيديو يوتيوب وصول عدد المشتركين في الخدمات المميزة مدفوعة الأجر لبث التسجيلات الموسيقية والفيديوهات بدون فواصل إعلانية إلى أكثر من 50 مليون مشترك.

وأشار "سي نت دوت كوم" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن المشتركين في يوتيوب ميوزيك ويوتيوب بريميم مدفوعتي الأجر يحصلون على مزايا مثل الاستماع للتسجيلات الموسيقية ومشاهدة الفيديوهات بدون فواصل إعلانية. ويضم رقم الـ 50 مليون المشتركين من أصحاب الحسابات التجريبية المجانية.

في المقابل فإن عدد الاشتراكات مدفوعة الأجر في خدمة بث الموسيقى الأشهر في العالم سبوتفاي يصل إلى 165 مليون اشتراك. وبحسب تقديرات شركة ميديا لأبحاث سوق الموسيقى فإن يوتيوب المملوك لشركة جوجل يستحوذ على 8% من خدمات البث عبر الإنترنت مدفوعة الأجر في حين تصل حصة آبل ميوزيك المنافسة إلى ضعف هذه الحصة وتصل حصة سبوتفاي إلى ضعف حصة آبل ميوزيك.

يذكر أن يوتيوب أكبر موقع لبث الفيديوهات مجانا في العالم حيث يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم شهريا وقد تلمس طريقه خلال السنوات الماضية في محاولة لتقديم خدمات بث مباشر مدفوعة الأجر قبل أن يصل إلى خدمتيه يوتيوب ميوزيك باشتراك شهري قدره 10 دولارات ويوتيوب بريميم التي يبلغ اشتراكها الشهري 12 دولارا وهي تضم أيضا اشتراك في يوتيوب ميوزيك مع إضافة مزايا جديدة مثل السماح بالمشاهدة بدون فواصل إعلانية وتشغيل الفيديوهات في خلفية الأجهزة المحمولة.