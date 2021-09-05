الصين تجري اختبارا تجريبيا لطريق تجاري مع ميانمار

أجرت الصين اختبارا تجريبيا لطريق تجاري بري جديد مع ميانمار الشهر الماضي، في إظهار لدعم جارتها، التي تخضع لعقوبات غربية، بعد انقلاب وقع هذا العام، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الصحيفة قولها إنه تم إرسال حوالي 60 حاوية، في الاختبار التجريبي الأول للممر بين الصين وميانمار، الشهر الماضي.

واتجهت الشحنة برا من يانجون، عبر حدود "تشين شوي هاو" إلى لينكانج، بإقليم يونان، بالصين، قبل مواصلة الرحلة عبر السكك الحديدية إلى مدينة "شينجدو"، عاصمة إقليم سيتشوان.

وتأتي التجربة بعد أول زيارة إلى ميانمار يقوم بها مسؤول صيني رفيع المستوى ، وهو المبعوث الخاص لشؤون آسيا، صن جوشيانج، منذ أن استولى المجلس العسكري الحاكم على السلطة في فبراير الماضي.

وربما الطريق الجديد يساعد في تعزيز التجارة مع ميانمار ويساعد في ربط الصين بالمحيط الهندي.

وتحرص الصين على زيادة نفوذها في منطقة جنوب شرق آسيا، من خلال مبادرتها "الحزام والطريق" ، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية للنقل في المنطقة.