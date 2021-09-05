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"السعودي للاستثمار": 648% نسبة تغطية بيع أسهم الخزينة المتبقية

"السعودي للاستثمار": 648% نسبة تغطية بيع أسهم الخزينة المتبقية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن نتائج بيع أسهم الخزينة المتبقية وتخصيص أسهم الخزينة المباعة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة بيع الأسهم المتبقية 648%، وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 151.8 مليون ريال.

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