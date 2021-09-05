"السعودي للاستثمار": 648% نسبة تغطية بيع أسهم الخزينة المتبقية

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن نتائج بيع أسهم الخزينة المتبقية وتخصيص أسهم الخزينة المباعة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة بيع الأسهم المتبقية 648%، وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 151.8 مليون ريال.