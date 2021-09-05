تحديد النطاق السعري لاكتتاب "solutions by stc" بين "136 إلى 151" ريالا للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وتم تحديد النطاق السعري بين 136 – 151 ريال سعودي للسهم الواحد، كما تتمثل العملية بطرح 24 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20٪ من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة .

وبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 5,999,999 سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد 5 سبتمبر2021م وتنتهي يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021م.