أنت هنا

أحداث في صور

تاجر في سوق صرافة ينتظر العملاء في العاصمة الأفغانية كابل

تاجر في سوق صرافة ينتظر العملاء في العاصمة الأفغانية كابل

«رويترز »

تاجر في سوق صرافة ينتظر العملاء في العاصمة الأفغانية كابل أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور