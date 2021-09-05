الفرنسيون يواصلون احتجاجاتهم ضد الشهادة الصحية .. ونيوزيلندا تسجل أول وفاة خلال 6 أشهر

نزل آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى شوارع عديد من المدن في فرنسا أمس، للتظاهر ضد الشهادة الصحية، بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي وإطلاق حملة تطعيم لمن هم فوق 12 عاما.في باريس، سار المتظاهرون من برج إيفل إلى ساحة ليزانفاليد بدعوة من حركة "الوطنيين" السيادية، التي يقودها فلوريان فيليبو، الرجل الثاني سابقا في "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة.وسجلت نيوزيلندا أول وفاة على ارتباط بفيروس كورونا خلال ستة أشهر. وتوفيت امرأة في الـ90 كانت تعاني أمراضا أخرى ليل الجمعة السبت في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال)، بعدما لم يعد من الممكن وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة.وبذلك، سجلت البلاد أول وفاة جراء كوفيد - 19 منذ 16 شباط (فبراير)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27، فيما أعلنت السلطات الصحية السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحور دلتا.وذكرت الحكومة الفلبينية أمس، أنه سيتم رفع حظر على دخول المسافرين من عشر دول الأسبوع المقبل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى. وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك: إنه سيتم رفع قيود الدخول على المسافرين من الهند، باكستان، بنجلادش، سريلانكا، نيبال، الإمارات، عمان، تايلاند، ماليزيا، وإندونيسيا في السادس من أيلول (سبتمبر) الجاري.وأضاف، أن "المسافرين الدوليين القادمين من الدول المذكورة أعلاه، يتعين عليهم، مع ذلك، الامتثال لبروتوكولات الدخول والاختبار والحجر الصحي". وكان قد تم تنفيذ قيود الدخول أولا في 29 نيسان (أبريل) الماضي للمسافرين من الهند أو هؤلاء الذين سافروا أخيرا إلى الدولة الواقعة جنوب آسيا، وتم إضافة دول أخرى، لديها حالات إصابة مرتفعة، بسبب سلالة دلتا، أخيرا للقائمة. وسجلت وزارة الصحة الفلبينية 20 ألفا و741 إصابة أخرى، أمس، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى أكثر من 2.06 مليون. كما سجلت الوزارة 189 حالة وفاة أخرى، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و62 حالة. وأعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية أمس، بعدما تم تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو. وتم تسريب شهادة تطعيم ويدودو، التي انتشرت على الإنترنت، وأظهرت رقم بطاقة هويته وعدد الجرعات التي تلقاها من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونجي"، بحسب ما أعلنت الحكومة.وعين رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين رئيسا للجنة إدارة التعافي من تداعيات كوفيد، حسبما أعلن مسؤول أمس، بعد أيام على استقالته من منصبه.وكان ياسين قد استقال الشهر الماضي، عقب تصاعد الغضب من تعاطي حكومته مع أزمة الجائحة.وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 4539397 شخصا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وتأكدت إصابة 218966150 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الأغلبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1549 وفاة إضافية، تليها المكسيك (993)، ثم روسيا (799).وسجلت تايلاند أمس، 15 ألفا و942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و257 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أمس.وأعلنت وزارة الصحة العامة، صباح أمس، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 15 ألفا و665 حالة بين السكان و277 حالة بين نزلاء السجون. وأمس الأول، خرج 20 ألفا و351 مريضا من المستشفيات. ومنذ الأول من نيسان (أبريل) الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تعافى 1.07 مليون شخص. ومنذ بدء الجائحة العام الماضي، سجلت البلاد 1.27 مليون حالة إصابة، من بينها 1.1 مليون حالة شفاء.وسجلت البلاد 257 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفا و537 حالة، خلال الموجة الثالثة، و12 ألفا و631 منذ بدء الجائحة.وسجلت تايوان أمس، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالات إصابة محلية، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي. إن. آيه" أمس، أن حالة الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 16 ألفا و13 حالة، منها 14 ألفا و367 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار (مايو)، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.وذكر المركز، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب كورونا أمس. وحتى أمس، تم تسجيل 837 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19، من بينها 825 حالة منذ 15 أيار (مايو) الماضي.