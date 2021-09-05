الأخضر .. الاسترجاع بالكرة

سمح هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، للاعب عبدالله عطيف بمغادرة معسكر الأخضر المقام حاليا في الرياض، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي، المتضمن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. وأكدت الفحوص الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب، سلامة رباطه الصليبي الأمامي، وتعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي لا تستدعي تدخلا جراحيا، إلا أنها ستبعده عن الملاعب ما بين أربعة وستة أسابيع يحتاج خلالها إلى جلسات علاج طبيعي وتمارين تقوية للعضلات. وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأخضر أمام فيتنام 3 /1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث غادر عند الدقيقة 18 وزج بمحمد كنو بدلا عنه. وسيغيب عطيف عن مباريات الأخضر الثلاث المقبلة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، أمام عمان الثلاثاء المقبل، اليابان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والصين في الـ12 من الشهر نفسه، فضلا عن غيابه عن مباراة فريقه أمام استقلال طهران في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري في دوري أبطال آسيا.ميدانيا، أجرى الأخضر أمس حصة تدريبية تأهبا لمواجهة عمان تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة، فيما يواصل اليوم تدريباته بحصة تدريبية مغلقة، قبل أن تغادر بعثته إلى عمان عبر طائرة خاصة.