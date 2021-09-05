الوحدة والعين .. العائق 41 مليون ريال

قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة المالية، لعدم التزامهما بسداد الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 نيسان (أبريل) الماضي لأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى والبالغة 40741472 ريالا، بعد أن منحت الأندية فرصة للسداد حتى 29 آب (أغسطس) الماضي. وتبقى على العين 8031035 ريالا بسداده مبلغ 11244072 من أصل 19275107 ريالات، فيما سدد الوحدة مبلغ 22206166 ريالا من أصل 54916603 ريالات، ويتبقى عليه 32710437 ريالا. ونجح 18 ناديا من أندية الدرجة الأولى، التي حصلت على الكفاءة المالية، بسداد 30246235 ريالا، وهي: الدرعية، العدالة، القادسية، البكيرية، الساحل، الثقبة، الشعلة، الخليج، جدة، أحد، الجيل، نجران، هجر، الكوكب، الجبلين، عرعر، النهضة، والنجوم. يذكر أن مجموع الالتزامات المالية على جميع الأندية، قد بلغت 107393776 ريالا، سدد منها: 63696473 ريالا، 59 في المائة، فيما جدولت ما قيمتها 2955831 ريالا وما نسبتها 3 في المائة، فيما تبقى من إجمالي الأندية حتى 30 نيسان (أبريل) الماضي 4074472 ريالا، ما يمثل 38 في المائة المتبقية.