7 شركات تصنع قمصان 12 منتخبا

يبلغ متوسط سعر قميص كل منتخب مشارك في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، من 250 إلى 300 ريال، وفقا لخبير في التسويق الرياضي.وترتدي خمس منتخبات، أطقم شركات رياضية أمريكية، ومثلها أطقم شركات ألمانية، فيما وجدت شركة بريطانية وأخرى تايلاندية، حيث ترتدي منتخبات: السعودية، كوريا الجنوبية، الصين، وأستراليا أطقم شركة "نايك" الشهيرة، لبنان أطقم شركة كابيلي سبورت، عمان، وسورية أطقم شركة جاكو، اليابان، والإمارات أطقم شركة أديداس، إيران أطقم شركة أولسبورت، العراق أطقم شركة أمبرو البريطانية، وفيتنام أطقم شركة جراند سبورت التايلاندية.وقال لـ"الاقتصادية" صالح الصالح، مدير عام شركة الهدف الأخضر للتسويق الرياضي، "ليست كل شركات الأطقم للمنتخبات الـ12 نتيجة عقود رعاية مثل المنتخب السعودي الذي يرتدي طقمه بموجب عقد رعاية، بعض المنتخبات تحصل على الأطقم بموجب الشراء المباشر، وقد تتغير الشركة في العام أكثر من مرة". وحول المنتخب السعودي، قال الصالح: "يكلف طقم الأخضر 400 ريال، وهي من أفضل الأطقم وأهمها على مستوى كرة القدم للمنتخبات والأندية"، مضيفا: "الشركة الراعية تبحث في المقام الأول عن منتخب له تاريخ وقاعدة جماهيرية كبيرة، واستمرار العقد مدة طويلة دليل رضى من الطرفين، يتغير الطقم ولا تتغير الشركة، لأن الشركات الكبرى تبحث عن المنتخب الأقرب للتأهل لنهائيات الكأس". وكشف الصالح عن أن "المنتخبات التي تتأهل لكأس العالم تحصل على مكافأة مقطوعة، قد تصل إلى مليوني ريال، قد تزيد وتصل لأرقام عالية جدا في حال التأهل للأدوار الحاسمة، وحتى المنتخب البطل". وأضاف: "الاتحاد السعودي يملك تاريخا، لذلك نايك ترعى الأخضر، أيضا في السعودية قوة شرائية كبيرة، منافذ بيع متعددة، أضف لذلك التغطية الإعلامية وانتشارها الكبير، كل تلك العوامل جعلت المنتخب السعودي هدفا للشركات الكبرى".