ارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا 2.4% خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم أن بريطانيا سجلت 37578 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يعني أن معدل الإصابات المسجلة بين 29 أغسطس والرابع من سبتمبر ارتفع 2.4 في المائة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما جرى تسجيل وفاة 120 حالة أخرى في غضون 28 يوما من إثبات الفحوص إصابتها بكوفيد-19، وهو عدد مماثل للوفيات المسجلة على مدى سبعة أيام في الأسبوع السابق، وفقا لـ"رويترز".

وتلقى 48 مليونا و210 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى نهاية أمس الجمعة في حين حصل 43 مليونا و250 ألفا على الجرعتين.

