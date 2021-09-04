ارتفاع "بيتكوين" 0.1% إلى 50 ألفا و222 دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.1% مساء الجمعة لتصل إلى 50 ألفا و222 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 1.9%، حيث يتم تداولها بين 49 ألفا و602 دولار و 50 ألفا و554 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 23% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 3.2% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 73% حتى الآن هذا العام.