رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الداخلية سبل تعزيز التعاون الأمني

استقبل رئيس مجلس الوزراء في العراق مصطفى الكاظمي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة بغداد.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولته، وتمنياتهما للعراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

