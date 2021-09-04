منح الكفاءة المالية لـ 18 ناديا في دوري يلو للدرجة الأولى

كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة ما تم سداده من الالتزامات المالية الواجبة السداد على أندية دوري يلو للدرجة الأولى حتى 30 إبريل 2021م، وتقرر عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة المالية

و كشفت في بيان ما تم سداده من هذه الالتزامات خلال الفترة المحددة أعلاه ، مع منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استناداً للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية، وهي: (الدرعية – العدالة – القادسية – البكيرية – الساحل – الثقبة – الشعلة – الخليج – جدة – أحد – الجيل – نجران – هجر – الكوكب – الجبلين – عرعر – النهضة - والنجوم)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لناديي (العين والوحدة)، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

