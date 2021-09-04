وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم إلى العراق في زيارة رسمية. وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.
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