السعودية الثانية عالميا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين

قالت هيئة الحكومة الرقمية أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا من مجموعة دول العشرين، في التنافسية الرقمية،بحسب تقرير (Digital Riser) لعام 2021م. و تقدمت المملكة في التقرير عشرون نقطة في المؤشر العام وحققت المركز الأول في مؤشر النظام البيئي الرقمي والثالث في مؤشر القدرات الرقمية.