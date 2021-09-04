جنوب أفريقيا تخفض الكبريت في الديزل بحلول 2023

نشرت جنوب أفريقيا قواعد تخفض محتوى الكبريت في وقود الديزل بالبلاد، ما قد يجبر بعض مصافي النفط على التحديث للوفاء بالمعايير، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في مذكرة حكومية بشأن قواعد انتاج البترول بتاريخ 31 أغسطس أن درجات الديزل المسموح ببيعها قد لا يتجاوز محتوى الكبريت فيها عشرة أجزاء في المليون. وتدخل القواعد حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 .

وتدفع اللوائح الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي إلى تحول عن استخدام الوقود التقليدي. وسوف تحتاج الكثير من مصافي النفط في جنوب أفريقيا إلى تحديث معداتها للوفاء بالمعايير الجديدة وقد لا تكون صالحة للمنافسة بوضعها الحالي.