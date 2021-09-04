الخطوط الجوية الفلبينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها 

أعلنت شركة الطيران الفلبينية اليوم إنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة وأنها ستخضع لإعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على السفر العالمي.

وقالت الخطوط الجوية الفلبينية إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقا للفصل الـ11 في نيويورك يوم الجمعة بعد الدخول في سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة 2 مليار دولار من المدفوعات، وفقا لـ"الألمانية".

وطمأنت الشركة عملائها على عدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية مضيفة أنها تأمل في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من الجائحة.