فيضانات أمريكا .. الضحايا 44

رجل يجدف على قارب وسط أحد الطرق التي غمرتها مياه فيضانات اجتاحت عدة ولايات أمريكية، وتسببت في مقتل 44 شخصا على الأقل.
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