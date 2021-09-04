219 مليون إصابة عالميا .. وأمريكا تسجل زيادة في معدل حالات كوفيد اليومية

تسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 4539397 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وتأكدت إصابة نحو 219 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الأغلبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وسجلت أمس 10625 وفاة إضافية و653399 إصابة جديدة في العالم.وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة في الحسبان معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد - 19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا.وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس، بصورة ملحوظة، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل يوم، لتصل إلى 39.6 مليون إصابة، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء.وجاءت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة متماشية والمتوسط اليومي للزيادة في الأسبوع الماضي عند 0.4 في المائة، وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة، بعدد بلغ 4.39 مليون إصابة، بزيادة بلغت 0.3 في المائة عما كانت عليه قبل يوم.وشهدت هاواي زيادة بنسبة 1.7 في المائة في حالات الإصابة عما كانت عليه قبل يوم، ليصل إجمالي الإصابات إلى 65 ألفا و25 حالة.وكانت ولاية تكساس صاحبة أعلى وفيات بالفيروس، بعدما سجلت 323 وفاة أمس.ولا تقدم بعض الولايات الأمريكية أرقاما أو بيانات يومية عن إصابات ووفيات فيروس كورونا. وتعتزم سنغافورة الإبقاء على قيود كورونا الحالية رغم زيادة في الإصابات وخطط لبدء الجرعات المعززة قريبا للفئات الضعيفة، فيما لاتزال السلالات شديدة العدوى تثير القلق.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سنغافورة قالت أيضا إنها ستعزز الاختبارات وتسمح للأشخاص المصابين بأعراض طفيفة بالتعافي في المنزل.يشار إلى أن سنغافورة لديها أفضل معدلات التطعيم في العالم.وترمي الحكومة أيضا إلى بدء الجرعات المعززة لمن هم فوق الـ60 والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة الشهر الجاري.وقال وزير المالية لورانس وونج وهو أحد رؤساء قوة المهام المعنية بالفيروس إن البلاد تتحرك صوب مرحلة "التعايش مع كوفيد" ولا يوجد حاجة لفرض المزيد من القيود.وقال وزير التجارة جان كيم يونج في نفس المؤتمر إن الإجراءات الحالية ستظل "لفترة أخرى" للسماح للسلطات بمراقبة الوضع. وأشار وزير الصحة أون جيي كونج إلى أنه من المتوقع تطعيم نحو 85 في المائة من السكان خلال شهر.وتشير تصريحات الوزراء إلى اعتزام سنغافورة للدفع مؤقتا باستراتيجية من أجل الرفع التدريجي لقيود كورونا الصارمة المفروضة منذ العام الماضي.وكان المسؤولون تعهدوا بفعل هذا بمجرد تطعيم نحو 80 في المائة من السكان ملقحين بالكامل وهذا تحقق مطلع الأسبوع الماضي.وخضع عزم سنغافورة للاختبار في الأسابيع الأخيرة بزيادة الإصابات أمس فوق 200، ما يجعله أعلى عدد إصابات في البلاد ككل منذ بداية الجائحة.