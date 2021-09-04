«الصحة»: الجرعة الثانية فعالة في التصدي لمتحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا فعالة للتصدي لمتحورات الفيروس.وأعلنت الوزارة تسجيل 174 إصابة جديدة في المملكة أمس، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 544985 إصابة، بينها 2788 حالة نشطة، منها 803 حالات حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 533632 حالة بشفاء 202 حالة جديدة، وبلغت نسبة التعافي نحو 97.9 في المائة من إجمالي الحالات، فيما تم تسجيل خمس وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8565 وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المناطق، تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 55 حالة، تلتها منطقة مكة المكرمة 31 حالة.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح (حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.من جانب آخر، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح مسجد في المنطقة الشرقية، بعد إخلائه مؤقتا وتعقيمه إثر ثبوت حالة إصابة بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته، خلال 208 أيام، 2025 مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد الجسدي.