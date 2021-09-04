تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية يتراجع بالأسهم الأوروبية و«وول ستريت» .. و«اليابانية» عند قمة 30 عاما

دفع التباطؤ الحاد لنمو الوظائف الأمريكية أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية إلى الانخفاض، حيث أثيرت مخاوف بشأن السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وانخفضت المؤشرات الرئيسة لـ"وول ستريت" أمس، إذ بعث تباطؤ حاد لنمو الوظائف الشهر الماضي بأقوى إشارة حتى الآن على أن الانتعاش في أعقاب الجائحة يفقد الزخم.ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 42.09 نقطة، أو ما يعادل 0.12 في المائة إلى 35401.73 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.53 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 4532.42 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 17.76 نقطة أو ما يعادل 0.12 في المائة إلى 15313.42 نقطة.وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية أمس بالتزامن مع بيانات للتوظيف في الولايات المتحدة قد تؤثر في توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات، بينما تأثرت المعنويات سلبا بسبب مخاوف جديدة بشأن تباطؤ النمو الصيني.ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة خلال التعاملات أمس، لكنه يمضي قدما صوب تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.وكانت أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية، التي تتأثر بأسعار الفائدة بين أكبر القطاعات المنخفضة، فيما هوى سهم مجموعة الاستثمار أشمور جروب 3.9 في المائة بعد إعلانها نتائج عام بالكامل.وأظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات الصيني انكمش بشدة في آب (أغسطس)، إذ تهدد القيود المفروضة لكبح سلالة دلتا من فيروس كورونا بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره.وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن مؤشر داكس الرئيس للأسهم الألمانية سيصبح أكبر حجما وأكثر تركيزا على الشركات سريعة النمو.وتعتزم الشركة، التي تدير المؤشر زيادة عدد الشركات المدرجة عليه من 30 شركة حاليا إلى 40 شركة، في حين يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس أن يركز المؤشر الألماني على إضافة الشركات ذات القيمة العالية السريعة النمو مثل شركة التجارة الإلكترونية تسالاندو وشركة توصيل الأغذية للمنازل هيللو فرش، إلى جانب شركة إيرباص العملاقة لصناعة الطائرات وسيمنز هيلثكيرز للأجهزة الطبية.وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن شركة أونتيجو، التي تدير المؤشر ستضيف نحو 350 مليار يورو (416 مليار دولار) إلى القيمة السوقية للمؤشر، بحسب شركة دي.دبليو.إس جروب لإدارة الأصول.وقال سيلكة شولنسن رئيس حلول الشركات في بنك الاستثمار شتيفل إن "داكس يخطو خطوة صغيرة للتحول من التركيز على الأسهم التي توزع أرباحا نقدية إلى الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة".وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه مع دخول هذه التغييرات حيز التطبيق 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، ستكون صناديق الاستثمار، التي تتابع مؤشر داكس من أكثر الجهات التي ستشعر بتأثير التغيير. وتتوقع خدمة "بلومبيرج إنتيليجانس" للتحليلات الاقتصادية تحول استثمارات بقيمة 19 مليار دولار من هذه الصناديق مع دخول التغيير في مؤشر داكس حيز التطبيق.وآسيويا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، فيما بلغ مؤشر توبكس الواسع النطاق أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة عقود، بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته، فاتحا الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات المقبلة.وصعد مؤشر نيكاي 2.04 في المائة إلى 29128.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 حزيران (يونيو)، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 في المائة إلى 2015.45، ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ نيسان (أبريل) 1991.وفي الأسبوع، زاد نيكاي 5.4 في المائة في أكبر مكسب منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) حين فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس للأوراق المالية "الأسهم اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيئ في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح (الشركات) والسبب الوحيد، الذي قد أفكر فيه هو الشعور بالركود بسبب استجابة الحكومة الضعيفة للجائحة".وينظر إلى رحيل سوجا على أنه يقلص فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، التي قد تجري بحلول تشرين الثاني (نوفمبر).كما يراهن المستثمرون على أن خليفة سوجا، أيا كان، من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة والأسر قبل الانتخابات، ما يشكل دفعة لأسعار الأسهم.وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم، وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الرقائق المكاسب.وزاد مؤشر بورصة طوكيو لشركات صناعة الصلب 4.13 في المائة، إذ صعد سهم نيبون ستيل 5.4 في المائة، وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 6.5 في المائة.وتلاه مؤشر شركات صناعة الآلات الكهربائية وشركات السمسرة في الأسهم بمكاسب 2.4 في المائة و2.3 في المائة.وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على ارتفاع 0.12 في المائة أي ما يعادل 54 نقطة، وأقفل عند مستوى 46957 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 113.755.957 سهما، وتم التداول على أسهم 390 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 157 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 211 شركة، واستقرت قيمة أسهم 12 شركة.وعربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 2.18 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2071.4 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 8.9 مليون دينار أردني، مقارنة بـ4.7 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 89.1 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 44.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ23.4 مليون دينار للأسبوع السابق، أما عدد الأسهم المتداولة، التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 30.0 مليون سهم، نفذت من خلال 18451 صفقة.