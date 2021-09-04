الأسهم السعودية تتجه لتحقيق مستويات جديدة واختبار شهية المخاطرة والإقبال الشرائي

ارتفعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية عند 11319 نقطة رابحة 191 نقطة بنسبة 1.72 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 25 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.واستطاعت السوق أن تعوض بنهاية الأسبوع ما فقدته في الأسبوعين السابقين لتقترب من أعلى إغلاق أسبوعي لهذا العام عند 11323 نقطة، التي تشكل مقاومة عجزت السوق في تجاوزها خلال الفترة القليلة الماضية.ويبدو أن السوق تتجه إلى المحاولة مرة أخرى في تحقيق مستويات أعلى جديدة واختبار شهية المخاطرة والإقبال الشرائي، ما يجعل تداولات الأسبوع المقبل مؤشرا على حركة السوق خلال المدى القصير.وتحقيق مستويات أعلى جديدة يزيد من الإقبال على السوق، نظرا لتمكنها من مواصلة تحقيق المكاسب الرأسمالية، خاصة في ظل نشاط المضاربة.لكن السوق على مدى أبعد قد لا تستطيع الحفاظ على المستويات السعرية المرتفعة، نظرا لزيادة المكررات، ما يجعل الضغط أكبر على الشركات في تحقيق أرباح تفوق التوقعات لدفع الأسعار نحو الأعلى أو على الأقل الحفاظ على المستويات السعرية المرتفعة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11128 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 11327 نقطة رابحا 1.79 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11319 نقطة رابحا 191 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.وارتفعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 6.9 مليار ريال لتصل إلى 32 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 22 في المائة بنحو 156 مليون سهم لتصل إلى 858 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 16 في المائة بنحو 197 ألف صفقة لتصل إلى 1.4 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاع "التأمين" وحيدا 0.48 في المائة، حيث تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" 6.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" 5.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 4.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، يليه "المصارف" 13 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 8 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "الغاز" 20 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، يليه "أنابيب" 16 في المائة ليغلق عند 20.40 ريال، وحل ثالثا "شمس" 14.6 في المائة ليغلق عند 77 ريالا.وتصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" 3.7 في المائة ليغلق عند 30.15 ريال، يليه "بوبا العربية" 3.5 في المائة ليغلق عند 163 ريالا، وحل ثالثا "المواساة" 2 في المائة ليغلق عند 192.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "شمس" 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 948 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية