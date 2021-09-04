أسعار النفط تتراجع بفعل تقرير الوظائف الأمريكية .. التعافي الاقتصادي غير منتظم

نزلت أسعار النفط أمس، بعدما أشار تقرير للوظائف الأمريكية جاء دون المتوقع، إلى عدم انتظام التعافي الاقتصادي، ما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود في ظل عودة وتيرة إصابات الجائحة للتزايد.وحدت من الخسائر مخاوف من استمرار تأثر الإمدادات الأمريكية بالإعصار أيدا، الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة.ووفقا لـ"رويترز"، انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 70 سنتا إلى 69.29 دولارا للبرميل في ختام تعاملات أمس. كما انخفض خام برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 42 سنتا إلى 72.61 دولارا للبرميل. وانخفض البنزين بالجملة لتسليم تشرين الأول (أكتوبر) سنتا واحدا إلى 2.15 دولار للجالون. وانخفض زيت التدفئة سنتا واحدا إلى 2.16 دولار للجالون. في حين ارتفع الغاز الطبيعي سبعة سنتات إلى 4.71 دولار لكل ألف قدم مكعبة. وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، إن "التحرك النزولي لخام غرب تكساس الوسيط يرجع على الأرجح إلى قيام المتعاملين بالتخلص من انكشاف مراكزهم على السوق، تزامنا مع تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لآب (أغسطس)".فيما أوضح جون كيلدوف، الشريك في "أجين كابيتال بنيويورك"، "تراجعت الأسعار على خلفية تقرير الوظائف، والتي تأثرت بشكل واضح بالسلالة دلتا".وأضاف "كان هذا كاشفا لحقيقة أن فيروس كورونا لا يزال يؤثر في الطلب". ورغم ذلك، يرى بعض المحللين مجالا لتحقيق سعر النفط مزيدا من المكاسب في ظل شح إمدادات الخام ومؤشرات على تعافي الطلب على الوقود.وأوضح إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى "أواندا"، "في ظل أن سوق النفط ستظل تسجل عجزا قويا لبقية العام، يبدو أن النفط مهيأ للارتفاع أكثر في الوقت الذي تبعث فيه أوبك+ بإشارات عن الانضباط في تقليص التخفيضات وتواصل المخزونات الأمريكية الهبوط".وما زال إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط متوقفا في خليج المكسيك في الولايات المتحدة، إذ تبطئ الأضرار التي لحقت بمناطق هبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود عودة الأطقم إلى المنصات البحرية، وفقا لما قالته مصادر لـ"رويترز".ومما يقلص تأثير الإمدادات، أن الطلب على النفط مكبوح في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء التي تبطئ إعادة فتح مصافي التكرير التي أغلقت في لويزيانا.وربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها، بعد أن ضرب إعصار إيدا المنطقة، فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه، ما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة: إن "شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي، فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط متوقفا".وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيرا، إن "مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 مليون برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي، على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد".وحول قدرة "أوبك" على إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية، تقول ويني أكيللو، المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية، إن "أوبك+" لديها رؤية إيجابية وموضوعية لوضع السوق حاليا، كما أنها تمتلك قدرا كبيرا من التفاؤل والثقة بتعافي الطلب، حيث تتوقع المجموعة أن المخزونات النفطية العالمية ستستمر في الانخفاض هذا العام، حتى مع تخفيف القيود وعودة زيادة الإنتاج.واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.إلى ذلك، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، "إنه استبعد أكبر منتج للنفط في الهند، مؤسسة النفط والغازأو.إن.جي.سي، من محفظته بسبب مخاوف تتعلق بأنشطتها".كما استبعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ثلاث شركات أخرى، مستندا إلى مشورة قدمتها هيئة معنية بمراقبة أخلاقيات العمل تابعة للصندوق وبيعت الحيازات قبل القيام بأي إعلان.وبالنسبة إلى مؤسسة النفط والغاز الهندية، قالت الجهة الرقابية: إن "مبعث القلق الأساسي يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في دولة جنوب السودان النفطية المستقلة، التي تشهد اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية في 2018".وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس الأخلاقيات: "يعتبر المجلس مؤسسة النفط والغاز الهندية عبر عملياتها، قبلت المخاطرة بالمساهمة في إساءة استغلال جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد".وأضاف، "يضع المجلس في الحسبان أيضا، أن الأطراف الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع المشتركة ومسؤولة عن الأمن في الحقول النفطية التي تشغلها المشاريع المشتركة".ويحوز الصندوق حصة 0.38 في المائة في مؤسسة النفط والغاز الهندية بنهاية 2020، وفقا لأحدث إفصاحاته، قيمتها 60.6 مليون دولار.والصندوق، الذي تأسس 1996 للحفاظ على إيرادات النفط في النرويج للأجيال القادمة، يحوز نحو 1.4 في المائة من الأسهم المدرجة عالميا، وعادة ما يتبع مستثمرون آخرون قراراته.