تراجع معدل البطالة في النرويج يعزز موقف «المركزي» لرفع الفائدة

تراجع معدل البطالة في النرويج بأكثر من التوقعات، ما يعزز موقف البنك المركزي النرويجي، بشأن بدء زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.وانخفضت نسبة البطالة خلال الشهر الماضي إلى 2.7 في المائة، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم، يتوقعون تراجع معدل البطالة إلى 2.9 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات البنك المركزي النرويجي المنشورة في حزيران (يونيو) الماضي.ويأتي ذلك في حين إن البنك المركزي النرويجي يتحرك لسحب السياسات النقدية المرنة، التي تبناها أثناء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي، حيث يستعد البنك لزيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 مئوية مرات عدة، في حين تبلغ الفائدة حاليا "صفر" في المائة.ومن المتوقع إعلان أول زيادة في سعر الفائدة في النرويج 23 أيلول (سبتمبر) الحالي، في حين تشير أغلب التوقعات إلى استمرار تراجع معدل البطالة خلال العام الحالي.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوظائف الخالية في النرويج خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 20900 وظيفة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ليصل إلى 93.2 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ 2010، بحسب بيانات مكتب الإحصاء النرويجي أمس الأول.وعاد اقتصاد النرويج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني، حيث تسببت إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال الأوروبي في زيادة في الاستهلاك.وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن مكتب الإحصاءات النرويجي أخيرا، "إن إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، عاد تقريبا إلى مستوى شباط (فبراير) 2020 نفسه، وهي الفترة السابقة على وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج".وساعد نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار على الصمود أمام الجائحة بشكل أفضل من الدول الأخرى، بينما تعتمد الدولة الغنية بالنفط أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من أجل تحفيز الميزانية. من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة أمس، تراجع مبيعات التجزئة خلال تموز (يوليو) الماضي.وذكر مكتب الإحصاء، أن حجم مبيعات التجزئة في أيرلندا تراجع خلال تموز (يوليو) الماضي 1.7 في المائة، شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت المبيعات قد زادت 2.6 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.