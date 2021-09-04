اقتصاد منطقة اليورو مرشح للنمو 4.8 % في 2021 .. أنشطة الأعمال تنتعش

رفع بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8 في المائة في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2 في المائة، بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة أمس، إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7 في المائة في 2022، مقابل 3.5 في المائة توقعها في السابق.كما رفع بنك أوف أمريكا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2 في المائة في العام الجاري من توقع سابق 2 في المائة. ويتوقع الآن، أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة في 2022 و1.3 في المائة في 2023، من 1.5 في المائة و1.2 في المائة في السابق.وقال بنك أوف أمريكا: إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة 1.3 في المائة، في العام الجاري، مقارنة بـ1.1 في المائة في توقع سابق، وسيسجل 1.3 في المائة في العام المقبل، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.كما قال البنك: إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في آذار (مارس) 2022، حين يحل أجله.وسجلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو أداء قويا خلال الشهر الماضي، على الرغم من المخاوف حيال السلالة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات واسعة الانتشار في سلاسل التوريد، وفقا لمسح يشير إلى أن اقتصاد التكتل قد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19 بحلول نهاية العام.ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 59 الشهر الماضي من أعلى مستوى في 15 عاما عند 60.2، لكنها ما زالت فوق مستوى الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنها دون تقدير "أولي" عند 59.5.ووفقا لـ"رويترز"، قال جو هايز، الخبير الاقتصادي الأول لدى آي.إتش.إس ماركت، إنها نتيجة أخرى قوية لأعمال منطقة اليورو في آب (أغسطس).وأضاف، "على الأرجح ثمة زيادة أخرى قوية في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي للربع الثالث، ونحن متأكدون أننا على مسار عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، إن لم يكن قبل ذلك".لكن اضطرابات سلاسل الشحن الجارية الناجمة عن الجائحة أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام مجددا هذا الشهر. ومؤشر أسعار المدخلات نحو مستوى قياسي عند 69.5، بيد أنه انخفض عن مستواه في تموز (يوليو) البالغ 69.9.وفي ظل استئناف أنشطة معظم قطاع الخدمات بعد رفع عديد من القيود ظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع فوق مستوى التعادل عند 59.0، على الرغم من أنه جاء أقل من مستوى تموز (يوليو) المسجل عند 59.8، الذي كان أعلى قراءة منذ حزيران (يونيو) 2006.لكن مخاوف حيال احتمال إعادة فرض تدابير الإغلاق أثرت سلبا في المعنويات، ونزل مؤشر لتوقعات أنشطة الخدمات لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 68.9 من 69.1.وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال تموز (يوليو) الماضي، على خلاف التوقعات بعد ارتفاعها خلال الشهرين السابقين، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة أمس.وسجلت المبيعات خلال تموز (يوليو) انخفاضا 2.3 في المائة شهريا، بعد ارتفاعها 1.8 في المائة، خلال حزيران (يونيو) الماضي. ووفقا لـ"الألمانية"، توقع المحللون زيادة المبيعات في تموز (يوليو) الماضي 0.1 في المائة.وتراجعت مبيعات الغذاء والمشروبات ومنتجات التبغ 0.7 في المائة، خلال تموز (يوليو) الماضي، ومبيعات السلع غير الغذائية 3.5 في المائة، كما تراجعت مبيعات وقود السيارات والمتاجر المتخصصة 1.6 في المائة.وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 3.1 في المائة، بعد زيادتها 5.4 في المائة، سنويا خلال حزيران (يونيو) الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات 4.8 في المائة، سنويا.وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تراجعت مبيعات التجزئة خلال تموز (يوليو) الماضي 1.9 في المائة، شهريا وزادت 3.8 في المائة، سنويا.وانتهى تعافي مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال تموز (يوليو) الماضي، بعد تراجع حاد، مقارنة بالشهر السابق، بحسب ميشيل تران، المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.وأظهرت بيانات اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني الصادرة أمس، تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية والمشروبات البريطانية بما في ذلك اللحوم والأجبان إلى أقل مستوياتها منذ 2012.وقال الاتحاد: إن إجمالي صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع 16 في المائة، سنويا إلى 4.9 مليار جنيه استرليني (6.8 مليار دولار)، نتيجة تأثيرات تطبيق قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.في المقابل، زادت صادرات بريطانيا من سمك السلمون إلى الاتحاد الأوروبي 20 في المائة، أو أكثر، في حين زادت صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى خارج الاتحاد الأوروبي 13 في المائة، سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تضاعفت واردات المكسيك وكولومبيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.وقال دومنيك جودي، رئيس إدارة التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن عودة نمو الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي يعد نبأ سارا، لكنها لا تعوض الخسائر الكارثية للمبيعات إلى الاتحاد الأوروبي، التي بلغت ملياري جنيه استرليني.وفي قاطرة الاقتصاد الأوروبي، هوت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع بكثير في تموز (يوليو) الماضي، بعد شهرين من الزيادات الكبيرة، في أول مؤشر على أن التعافي، الذي يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي قد يفقد بعض الزخم في الربع الثالث.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي: إن مبيعات التجزئة تراجعت 5.1 في المائة، على أساس شهري بالقيمة الحقيقية، بعد قفزة معدلها 4.5 في المائة في حزيران (يونيو) وزيادة 4.6 في المائة في أيار (مايو).وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن، إذ ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الأول، أنه على أساس حسابات أولية، بعد القفزة القوية في الأسعار في تموز (يوليو) الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع إلى 3.9 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي. وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي على ذلك في كانون الأول (ديسمبر) 1993، عندما بلغ 4.3 في المائة. وبحسب بيانات المكتب، فإن الأسعار في ألمانيا في آب (أغسطس) الجاري لم ترتفع، مقارنة بالشهر السابق له، وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.وإضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملا الآن في الأسعار. ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من أول تموز (يوليو) حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، ومنذ كانون الثاني (يناير) 2021، تطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.