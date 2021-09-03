الصندوق السيادي النرويجي يستبعد مؤسسة نفط هندية و 3 شركات إسرائيلية من محفظته

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار إنه استبعد أكبر منتج للنفط في الهند مؤسسة النفط والغاز (أو.إن.جي.سي) من محفظته بسبب مخاوف تتعلق بأنشطتها في جنوب السودان.

كما استبعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ثلاث شركات إسرائيلية، هي إلكو، ووحدتها التابعة إلكترا وأشتروم بسبب روابطها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

يستند الاستبعاد إلى مشورة قدمتها هيئة معنية بمراقبة أخلاقيات العمل تابعة للصندوق وبيعت الحيازات قبل القيام بأي إعلان.

وبالنسبة لمؤسسة النفط والغاز الهندية، قالت الجهة الرقابية إن مبعث القلق الأساسي يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في دولة جنوب السودان النفطية المستقلة، والتي تشهد اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية في 2018 بحسب رويترز .

وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس الأخلاقيات "يعتبر المجلس أن مؤسسة النفط والغاز الهندية عبر عملياتها قبلت المخاطرة بالمساهمة في إساءة استغلال جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد.

"يضع المجلس في الاعتبار أيضا أن الأطراف الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع المشتركة ومسؤولة عن الأمن في الحقول النفطية التي تشغلها المشاريع المشتركة".

وفي إسرائيل، جرى استبعاد المجموعة الصناعية إلكو ووحدتها التابعة بقطاع التشييد إلكترا بسبب أن إلكترا تشيد طرقا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما فازت إلكترا في الآونة الأخيرة بعطاء لتشييد مشروع طرق كبير.

وإلى جانب عدد من الدول الأخرى، تعتبر النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، وهي وجهة النظر التي تعارضها إسرائيل.

