"كوردن فارما" الألمانية تدرس صفقة بيع محتملة بقيمة 3 مليارات دولار 

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن شركة تصنيع وتطوير الأدوية (كوردن فارما) تدرس صفقة بيع محتملة يمكن أن تدر لها نحو 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار).

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن الشركة الألمانية تعمل مع مؤسسة "ويليام بلير آند كومباني" لتقييم فوائد عملية الاستحواذ المحتملة.

وتمتلك شركة "كوردن فارما"، التي تأسست في عام 2006، ثمانية مصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا توفر خدمات التصنيع والتعبئة للمكونات الصيدلانية ومنتجات الأدوية. ويعمل لديها حوالي 1900 موظف.

وأبرمت الشركة الألمانية اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية (مودرنا) لإنتاج أحد مكونات اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصانع "كوردن فارما" بسويسرا وفرنسا وكولورادو.

وتعد" كوردن فارما" ذراع مجموعة "إنترناشيونال كيميكال إنفستورز"، وهي الشركة القابضة التي أسسها صانع صفقات البيع باتريك شنيتزر والخبير الألماني المخضرم في صناعة الكيماويات أكيم ريمان.

وتشير بيانات جمعتها بلومبرج إلى أن أي صفقة بيع ستضيف نحو 58 مليار دولار من معاملات" كوردن" فارما التي تستهدف صناعة الرعاية الصحية الأوروبية هذا العام، وهو بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ من نفس الفترة في عام 2020.

وأضافت المصادر أن المداولات بشأن صفقة البيع لا تزال جارية، وليس هناك ما يؤكد إتمام الصفقة.