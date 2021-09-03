ارتفاع التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي

ارتفعت وتيرة التضخم بشكل غير متوقع في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الأسعار في تركيا ارتفعت في أغسطس بنسبة سنوية تبلغ 19.25 بالمئة مقابل 18.95 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وكانت التقديرات الأولية لواحد وعشرين خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج رأيهم تشير إلى تراجع التضخم إلى 18.75 بالمئة. وارتفعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية تبلغ 1.12 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25 بالمئة من سلة المستهلك، بنحو 29 بالمئة في أغسطس مقابل 24.92 بالمئة في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة 20.72 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51 بالمئة في يوليو، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وكان مراقبون يرجحون أن يتراجع التضخم في تركيا في أغسطس جراء انخفاض أسعار السيارات.

وكانت تغييرات على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي قد خفضت الأسعار النهائية بحوالي 15% لسيارة يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة (36.300 ألف دولار).

كما مددت تركيا الخصومات لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وتراجعت أسعار النفط العالمية في أغسطس، بينما ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 1.7% أمام الدولار، ما يخفف أيضا بعض الضغوط على التضخم.

ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في مارس.

وقاوجي أوغلو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس أسلافه الثلاثة.