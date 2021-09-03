أوروبا تستعد لمنح الجرعة المعززة .. و«مو» يظهر في اليابان

بينما تستعد عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم لقاحات معززة، أعلنت اليابان عن ظهور سلالة "مو" الجديدة من فيروس كورونا.تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم الـ218.4 مليون إصابة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4.543 مليون وفاة، فيما بلغ عدد جرعات كورونا المعطاة 5.33 مليار جرعة، بحسب "الفرنسية".وأعلنت اليابان أمس تسجيل حالتي إصابة بسلالة "مو" من فيروس كورونا، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها مثيرة للاهتمام.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة القول إنه ثبتت إصابة مسافرين اثنين بالسلالة الجديدة أثناء وجودهما في الحجر الصحي في مطارين.وكان قد تم رصد هذه السلالة في جنوب أمريكا وأوروبا. ودعا واكيتا تاكاجي المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية إلى الحاجة لجمع البيانات.وأضاف أنه تم تسجيل عدة سلالات من فيروس كورونا، لكن يجب التركيز على السلالات التي لديها قدرة على الانتشار أكثر من غيرها.وتقول منظمة الصحة العالمية إن سلالة "مو" لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها اللقاحات.من جانب آخر، دعا وزير الصحة البريطاني السابق جيريمي هانت المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو إسرائيل وتوسع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا إلى ما هو أبعد من الفئات المعرضة للخطر سريريا.ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، سيتم تقديم جرعة لقاح ثالثة لأكثر من 500 ألف شخص يعانون ضعفا شديدا في جهاز المناعة ويتم اعتبارهم أكثر عرضة للخطر حال الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بدءا من هذا الشهر، بناء على توصية من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.ويعد الإعلان منفصلا عن أي قرار بشأن برنامج الجرعات التعزيزية، لكن من المفهوم أن إعلان النبأ حول ذلك متوقع قريبا.وقالت الحكومة الإيطالية أمس، إنها ستبدأ في تقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للفئات الضعيفة، مثل أولئك الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، ابتداء من نهاية الشهر الجاري.وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراجي عن المبادرة، وقال إن حملة التطعيم الإيطالية تسير على المسار الصحيح، حيث وصلت إلى 70 في المائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.وأضاف أنه بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، يجب أن يبلغ عدد الأشخاص المحميين بالكامل نحو 80 في المائة.وأشاد روبرتو سبيرانزا وزير الصحة بشكل خاص بالشباب، قائلا إنهم تحركوا بسرعة للحصول على جرعاتهم مع توسيع نطاق الأهلية للحصول على اللقاحات.كما أن الحكومة متفائلة بشأن بدء الدراسة هذا الشهر، حيث تم تطعيم 91.5 في المائة من المعلمين.وقال دراجي إنه يركز على التأكد أن يمضي العام الدراسي بسلاسة قدر الإمكان للطلاب، ولا سيما من خلال العمل على ضمان التدريس بالحضور الشخصي.وحقق الاتحاد الأوروبي ككل هدفه الأولي المتمثل في التطعيم الشامل ضد كوفيد - 19 في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تم تطعيم 70 في المائة من البالغين بشكل كامل. وعلى غرار إيطاليا، تستعد عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم لقاحات معززة.وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرج للأنباء الخميس، بأن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ نحو 39.4 مليون إصابة، وقد سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن بواقع 4.38 مليون حالة، تليها ولاية تكساس بواقع 3.63 مليون حالة، ثم فلوريدا بواقع 3.22 مليون حالة.من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 642 ألفا.وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني أمس، أن نحو 61 في المائة من الأشخاص في ألمانيا تلقوا جرعات كاملة من لقاح فيروس كورونا المستجد.وبحسب بيانات المعهد أمس، تم إعطاء 264 ألفا و72 جرعة لقاح أمس الأول.وأضاف المعهد أن أكثر من 54 مليون شخص، أي 65.6 في المائة من الأشخاص في ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى الآن، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل 50.6 مليون شخص، أي 60.9 في المائة من الأشخاص في ألمانيا.وسجلت ولاية بريمن الألمانية أعلى مستويات التلقيح ضد الفيروس 75.4 في المائة بين جميع الولايات الألمانية، بحسب المعهد. وكانت حملات التطعيم ضد كورونا في ألمانيا بدأت في نهاية العام الماضي.وسجلت الهند أمس، 47092 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و509 حالات وفاة.وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32857937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 439529 حالة وفاة.