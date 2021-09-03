«الصحة»: 177 إصابة جديدة بكورونا .. و97 % نسبة الشفاء

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة جديدة بكورونا أمس، مقابل تعافي 279 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2821 حالة، منها 824 حالة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأكدت "الصحة"، أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.وأوضحت أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 544811 حالة، مقابل 533430 حالة تعاف وشفاء بلغت 97 في المائة، فيما جرى تسجيل ثماني حالات وفيات، ليصل الإجمالي إلى 88560 حالة.وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات المصابة بتسجيل 54 حالة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ29 حالة.