31 ألف منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة خلال 2021

قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، إن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة خلال العام الجاري 2021، بلغ 31 ألف منشأة.وأوضحت، أن عدد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة للمكلفين الراغبين من الاستفادة من أرصدتهم بالهيئة عن طريق الإقرار الضريبي حتى 2021، نحو 32 ألف طلب استرداد.وأشارت الهيئة إلى أنها تسمح للمكلفين الاستفادة من أرصدتهم واستعادتها أو الاحتفاظ بها كرصيد عند الهيئة.من جهة أخرى، تستعد الهيئة لتطبيق مشروع "فاتورة" المفترض تطبيقه في ديسمبر 2021 كمرحلة أولى، على جميع المنشآت المسجلة بالهيئة باعتماد الفواتير الإلكترونية، وستطبق على مرحلتين.ويعد مشروع فاتورة، أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يأتي امتدادا لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال أعوامها الماضية تطبيقا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.وتستوجب المرحلة الأولى، إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، فيما ستنفذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، التي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأطلقت الهيئة قائمة بمزودي حلول الفوترة الإلكترونية، وهي قائمة استرشادية غير ملزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يعد المكلف نظاميا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.