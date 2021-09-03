قطع المنتخب السعودي لكرة القدم الخطوة الأولى بنجاح، بعدما تغلب على ضيفه فيتنام 3/1 على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بينما فجر عمان مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كسب اليابان بهدف، وأستراليا على الصين 3 / 0.وتصدرت أستراليا المجموعة الثانية بثلاثة أهداف بفارق الأهداف عن الأخضر السعودي وعمان، فيما ظل رصيد اليابان، والصين، وفيتنام دون نقاط.وتقدم المنتخب الفيتنامي في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ من دفاع الأخضر لتصل الكرة إلى نجوين هاي الذي سددها من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد العويس قبل أن يتلقى الأخضر ضربة موجعة بخروج عبدالله عطيف بشكل اضطراري للإصابة، فاستبدله المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بشكل اضطراري وعوضه زميله محمد كنو (18).وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، استعاد الأخضر توازنه، بعد أن تحصل على ضربة جزاء طرد على إثرها هيونه هونج بالبطاقة الصفراء الثانية، تقدم لها سالم الدوسري ووضعها على يسار الحارس، قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني برأسية ولا أروع (67)، وعزز صالح الشهري التقدم بجزائية أخرى إثر إعاقة الدوسري (79).وضمن منافسات المجموعة الأولى، عاد العراق بتعادل سلبي ثمين من كوريا الجنوبية، بينما كسبت إيران سورية بهدف، وتعادلت الإمارات مع لبنان دون أهداف.وتتصدر إيران بثلاث نقاط تليها كوريا الجنوبية، العراق، الإمارات، ولبنان بنقطة واحدة ثم سورية أخيرا دون نقاط.