ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب مواجهة مع نظيره في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز لخوض الملحق ضد منتخب من قارة أخرى على بطاقة الظهور في قطر، حيث ستحصل المنتخبات التي تتأهل للمونديال على مبلغ 6.7 مليون يورو (29.5 مليون ريال). ويعد المنتخب الياباني الأغلى قيمة سوقية بـ145.9 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي بـ130 مليون يورو، يليهما المنتخب الإيراني (81.53 مليون يورو)، ثم الأسترالي (39.6 مليون يورو)، فيما جاء الأخضر السعودي خامسا بقيمة سوقية تبلغ 29 مليون يورو، ثم الصيني (23.13 مليون)، الإماراتي (22.43 مليون)، العراقي (10.58 مليون)، السوري (6.88 مليون)، العماني (5.9 مليون)، الفيتنامي (5.65 مليون)، وأخيرا اللبناني (4.78 مليون).
2.2 مليار القيمة السوقية لـ 12 منتخبا آسيويا
ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب مواجهة مع نظيره في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز لخوض الملحق ضد منتخب من قارة أخرى على بطاقة الظهور في قطر، حيث ستحصل المنتخبات التي تتأهل للمونديال على مبلغ 6.7 مليون يورو (29.5 مليون ريال). ويعد المنتخب الياباني الأغلى قيمة سوقية بـ145.9 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي بـ130 مليون يورو، يليهما المنتخب الإيراني (81.53 مليون يورو)، ثم الأسترالي (39.6 مليون يورو)، فيما جاء الأخضر السعودي خامسا بقيمة سوقية تبلغ 29 مليون يورو، ثم الصيني (23.13 مليون)، الإماراتي (22.43 مليون)، العراقي (10.58 مليون)، السوري (6.88 مليون)، العماني (5.9 مليون)، الفيتنامي (5.65 مليون)، وأخيرا اللبناني (4.78 مليون).
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