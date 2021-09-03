2.2 مليار القيمة السوقية لـ 12 منتخبا آسيويا

تجاوزت القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الـ500 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص في انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، حيث بلغت 505 ملايين يورو (2.2 مليار ريال). وانطلقت مباريات التصفيات أمس، حيث وضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، وفيتنام وتبلغ قيمهم السوقية 249.18 مليون يورو (1.098 مليار ريال)، فيما ضمت الأولى منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سورية، لبنان وتبلغ قيمهم السوقية 256.2 مليون يورو (1.129 مليار ريال)، حيث تتفوق الأولى عن الثانية بـ7.02 مليون يورو.ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب مواجهة مع نظيره في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز لخوض الملحق ضد منتخب من قارة أخرى على بطاقة الظهور في قطر، حيث ستحصل المنتخبات التي تتأهل للمونديال على مبلغ 6.7 مليون يورو (29.5 مليون ريال). ويعد المنتخب الياباني الأغلى قيمة سوقية بـ145.9 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي بـ130 مليون يورو، يليهما المنتخب الإيراني (81.53 مليون يورو)، ثم الأسترالي (39.6 مليون يورو)، فيما جاء الأخضر السعودي خامسا بقيمة سوقية تبلغ 29 مليون يورو، ثم الصيني (23.13 مليون)، الإماراتي (22.43 مليون)، العراقي (10.58 مليون)، السوري (6.88 مليون)، العماني (5.9 مليون)، الفيتنامي (5.65 مليون)، وأخيرا اللبناني (4.78 مليون).