قبل المان يونايتد .. عزل رونالدو 5 أيام

فيما بلغت أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الـ11 من أيلول (سبتمبر) الحالي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي على منصة "ستوبهوب" 2500 جنيه استرليني لمشاهدة الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع "الشياطين الحمر"، حث النادي المشجعين على عدم الشراء من مواقع إعادة بيع التذاكر، من أجل تجنب احتمالية مواجهة بعض المشكلات في الحصول على تذاكرهم، وقال متحدث لصحيفة "تايمز": "هذه التذاكر في الأغلب ما تكون غير صالحة، ما يترك المشجعين محبطين وغير قادرين على رؤية المباراة نستنكر شراء التذاكر من مصادر غير مصرح لها".وتدافع المشجعون على شراء التذاكر لرؤية النجم البرتغالي العائد إلى مانشستر بعد 12 عاما، حيث شهدت بعض المواقع غير الرسمية لبيع التذاكر أسعارا وصلت إلى الـ850 جنيها استرلينيا للتذكرة.وغادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده الذي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، عقب كتابته التاريخ، حيث بات أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية بتسجيله ثنائية متأخرة قاد بها البرتغال للفوز على أيرلندا 2 /1 في فارو ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأوروبية، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية بداية إلى 110 ومن ثم إلى 111 في 180 مباراة دولية، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الإيراني علي دائي (109).وسيضطر رونالدو إلى قضاء خمسة أيام في عزل منزلي بعد وصوله مانشستر قبل تقديمه رسميا للإعلام.وأعرب رونالدو عن عدم رضاه عن عدد أهدافه الدولية، رغم أنه نصب نفسه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي بتسجيله هدفين أمام المنتخب الأيرلندي، وقال: "من بين كل الأرقام التي حطمتها خلال مسيرتي - ولحسن حظي كان هناك عدد قليل - فإن هذا الرقم مميز بالنسبة لي وهو بالتأكيد على رفع الإنجازات التي تجعلني فخورا للغاية".وأضاف "شكرا للبرتغال شكرا لكل زملائي والمنافسين لجعل هذه الرحلة لا تنسى، دعونا نواصل الالتقاء داخل الملعب في الأعوام المقبلة. لم أغلق العد بعد".