ناسداك يسجل إغلاقا قياسيا مع ارتفاع وول ستريت

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مستويات مرتفعة قياسية، إذ أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس على صعود، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ساعد أسهم شركات الطاقة على استعادة القوة الدافعة، إلى جانب أحدث بيانات الوظائف التي طمأنت المستثمرين حيال المراكز الحالية.فقد ارتفع قطاع الطاقة، معوضا معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. وكان أداء اليوم مدعوما بقفزة في أسعار الخام الأمريكي اثنين بالمئة بفعل انخفاض حاد في المخزونات الأمريكية ونزول الدولار.وبحسب "رويترز" انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا، إذ شهدت بعض أكبر الشركات في هذا القطاع توقفا في مسيرة صعودها في الآونة الأخيرة.وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 12.92 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة إلى 4537.01 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 129.38 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 35441.91 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 21.15 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 15330.53 نقطة.