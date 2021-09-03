الأسهم السعودية تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف .. والسيولة عند 6.8 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع لتغلق عند 11319 نقطة رابحة تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة بنحو 0.09 في المائة. وجاءت الزيادة الطفيفة على الرغم من ارتفاع نشاط السوق، حيث سجلت السيولة 6.8 مليار ريال. ارتفاع النشاط لم يؤثر في مدى التذبذب، الذي جاء منخفضا نسبيا عند 0.35 في المائة، ما يظهر توازن قوى البيع والشراء، ويأتي ذلك بعدما تداولت السوق عند مستويات المقاومة عند 11323 نقطة، وهذا يعكس أهمية هذه المستويات، التي لم تستطع السوق تجاوزها في الجلسات الثلاث الأخيرة، استمرار عجز السوق عن تجاوزها سيزيد قلق المتعاملين من عدم قدرة السوق على مواصلة الارتفاع، ونظرا لزيادة نشاط المضاربة وتوقف الأرباح الرأسمالية سيدفع المتعاملين للبيع لجني الأرباح، وهذا يزيد من أهمية تجاوز تلك المستويات للحفاظ على مكاسب المؤشر.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11300 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11324 نقطة رابحا 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 11285 نقطة فاقدا 0.23 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11319 نقطة رابحا تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة. وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو 512 مليون ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 8.5 مليون سهم متداول لتصل إلى 175 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 10 في المائة بنحو 27 ألف صفقة لتصل إلى 306 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 0.85 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.68 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.2 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.95 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 13 في المائة بقيمة 881 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بقيمة 631 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الغاز" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، يليه سهم "أنابيب" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 20.40 ريال، وحل ثالثا سهم "تهامة" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 53.10 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تنمية" بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 115 ريالا، يليه سهم "ريدان" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 29.80 ريال، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 76.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "شمس" بقيمة 475 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 205 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 176 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية