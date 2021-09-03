7 خبراء: ارتفاع أسعار السلع والأغذية سيدفع التضخم في تركيا للصعود أكثر

توقع مراقبون أن يتراجع التضخم في تركيا في أغسطس الماضي، جراء انخفاض أسعار السيارات، غير أن هذا الانخفاض ربما لن يكون بدرجة كافية تسمح بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر كما يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان.غير أن سبعة خبراء اقتصاد يتوقعون أن يدفع بعض الارتفاع في أسعار السلع والأغذية التضخم للصعود أكثر.ومن المقرر أن تظهر بيانات ستصدر اليوم ارتفاع معدل نمو الأسعار 18.75 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، منخفضا من 18.95 في المائة في الشهر السابق عليه، وفقا لمتوسط توقعات 21 محللا وخبير اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرج" للأنباء.وكانت تغييرات على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي قد خفضت الأسعار النهائية بنحو 15 في المائة لسيارة يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة "36.3 ألف دولار".كما مددت تركيا الخصومات لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية سبتمبر الجاري.وتراجعت أسعار النفط العالمية في أغسطس، بينما ارتفعت قيمة الليرة 1.7 في المائة أمام الدولار، ما يخفف أيضا بعض الضغوط على التضخم.ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12 في المائة منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في مارس.وقاوجي أوغلو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19 في المائة لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس أسلافه الثلاثة.