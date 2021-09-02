توقيع اتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" بقيمة ملياري ريال

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم توقيع اتفاق بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتهدف الاتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج مساكن بقيمة ملياري ريال، لتسهيل التملّك بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص ولتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملّك.
عقارات- محلية
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