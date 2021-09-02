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الطاقة- الغاز

"روسنفت الروسية" تطلب حق تصدير الغاز الطبيعي

"روسنفت الروسية" تطلب حق تصدير الغاز الطبيعي

"الاقتصادية" من الرياض

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم إن عملاق الطاقة الروسي روسنفت طلبت من الحكومة تمكينها من تصدير الغاز الطبيعي وإن الحكومة تنظر في الطلب، وفقا لـ"رويترز"

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