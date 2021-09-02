"روسنفت الروسية" تطلب حق تصدير الغاز الطبيعي

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم إن عملاق الطاقة الروسي روسنفت طلبت من الحكومة تمكينها من تصدير الغاز الطبيعي وإن الحكومة تنظر في الطلب، وفقا لـ"رويترز"
الطاقة- الغاز
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