حرمان إيران من 100 مليار دولار عوائد نفطية

أكد جواد اوجي وزير النفط الإيراني بأن العقوبات الأمريكية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه القول "عقوبات أمريكا أدت إلى حرماننا من إنتاج 1.8 مليار برميل من النفط و 100 مليار دولار عوائد نفطية من أبريل 2018 إلى 2021 في الوقت الذي كنا فيه بحاجة ماسة إلى توفير ضرورات واحتياجات البلاد، ومن بينها مكافحة الجائحة".

وأكد أن إيران باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ورغم الضغوط الممارسة ضدها بسبب العقوبات فإنها تدعم دوما مبدأ التعاون بين تحالف "أوبك بلس" وقد أثبتت التزامها بمبادئ هذا التعاون وأهدافه.

وشدد على أن إيران مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأمريكية، من أجل التعويض عن خسائرها الكبيرة.