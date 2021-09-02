السعودية والعراق تتفقان على تفعيل اتفاقيات النقل بين البلدين

عقدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي اجتماعها اليوم بالرياض برئاسة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية من الجانب السعودي وناصر الشبلي وزير النقل من الجانب العراقي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين حيث جرى خلال اللقاء اتفاق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن 4 ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين. كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ نوقشت اتفاقية التعاون بين السعودية والعراق في مجال النقل البحري وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من 2021 لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الدمام وميناء ام قصر في العراق كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي اتفق الجانبان على تفعيل اتفاية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديدا في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.