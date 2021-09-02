أبوظبي تلغي الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على التطعيم

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر اليوم أن الإمارة ستلغي شرط الخضوع لحجر صحي لجميع المسافرين الوافدين من الخارج الحاصلين على التطعيم بدءا من الأحد. وأضاف أن تقديم نتيجة اختبار تفاعل بوليمر متسلسل (بي.سي.آر) سلبي سيظل شرطا للسفر إلى عاصمة الإمارات.