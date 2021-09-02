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أخبار اقتصادية- خليجية

أبوظبي تلغي الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على التطعيم

أبوظبي تلغي الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على التطعيم

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر اليوم أن الإمارة ستلغي شرط الخضوع لحجر صحي لجميع المسافرين الوافدين من الخارج الحاصلين على التطعيم بدءا من الأحد. وأضاف أن تقديم نتيجة اختبار تفاعل بوليمر متسلسل (بي.سي.آر) سلبي سيظل شرطا للسفر إلى عاصمة الإمارات.

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