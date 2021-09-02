أسعار الغذاء العالمية تقفز 32.9 % في أغسطس

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس بعد شهرين من الانخفاض، مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب.

كما قالت فاو التي مقرها روما في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ستبلغ تقريبا 2.788 مليار طن في 2021، انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 2.817 مليار طن لكنها ما زالت مرتفعة عن مستويات 2020.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 123.5 نقطة في يوليو ، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت القراءة السابقة ليوليو 123.0 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.9 بالمئة في أغسطس .

وقالت فاو إن انخفاض تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام ناجم عن استمرار أوضاع الجفاف في العديد من الدول المنتجة الرئيسية.

وبين الحبوب الرئيسية، شهدت توقعات إنتاج القمح أكبر مراجعة بالخفض، لتنزل 15.2 مليون طن منذ يوليو تموز إلى 769.5 مليون طن، لأسباب على رأسها الظروف المناخية السيئة في الولايات المتحدة وكندا وقازاخستان وروسيا.