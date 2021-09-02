«ساما»: الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والادخار سترى النور قريبا

قال زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، إن «ساما» يعمل حاليا مع الجهات المعنية على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والادخار التي سترى النور قريبا، لافتا إلى أنها ستشمل عدة مبادرات لتعزيز الثقافة المالية في السعودية.وبين اليوسف، خلال مشاركته في لقاء افتراضي "الشمول المالي والتنمية المستدامة" مع إبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، والدكتور رجا المرزوقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، وإدارة عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية، إن البيئة التجريبية التشريعية أسهمت في رفع نسبة الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية لكثير من فئات المجتمع.وأشار إلى أن إطلاق الحوالات منخفضة القيمة من خلال نظام "سريع" على مدار 24 ساعة، أسهم في تسهيل استخدام المواطنين والمقيمين للخدمات المالية ولزيادة الشمول المالي.وفيما يخص المبادرات التي تعزز الشمول المالي، قال إن البنك أصدر القواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، وهو نموذج عمل يسمح لوكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية نيابة عن البنوك والمصارف، خصوصا في المناطق التي لا تتوافر فيها تغطية لشبكة الفروع المصارف، وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول للخدمات المالية.واعتبر اليوسف أن تشريعات «ساما» تحمي المنظومة الاقتصادية من التلاعب والاحتيال، وبالتالي تؤدي إلى حماية المستهلك المالي في نهاية المطاف، مبينا أن المستهلك يبحث عن نظام مالي متين يثق به ويحمي مصالحه.وبين اليوسف، أنه من خلال الإحصائيات، فإن التشريعات التي أطلقت في آخر عامين، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتسهيل فتح الحسابات البنكية.وأضاف، خلال العام والنصف العام الماضي بلغ عدد الحسابات البنكية التي فتحت إلكترونيا عن بعد أكثر من 5.8 مليون حساب بنكي، إضافة إلى أكثر من ست محافظ إلكترونية أنشئت خلال الفترة الماضية، وهذه شريحة واسعة من العملاء. من جهته، قال إبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى رعاية من الصناديق الحكومية والبنك المركزي للوصول إلى أقصى مستوى ممكن من شمول الخدمات المالية. وبين أن نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قبل سبعة أعوام 2 في المائة مقارنة بإجمالي التمويل المقدم في السعودية، لكن الرؤية وضعت أهدافا وبرنامجا لتطوير القطاع المالي لرفع هذه النسبة إلى 30 في المائة في 2030.وأوضح الراشد، أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة ارتفعت إلى 8 في المائة، معتبرا هذا مؤشرا إلى أن البنك على الطريق الصحيح رغم أن المشوار ما زال بعيدا.وأشار الراشد، إلى أنه - على سبيل المثال - الشركات الناشئة في أول ثلاثة أعوام من عمرها لا تحصل على تمويل إلا من خلال بنك التنمية الاجتماعية فقط، حيث إنها الجهة الوحيدة التي تقدم هذا النوع من التمويل، مضيفا أن البنك وصل إلى 29 ألف منشأة قدم لها أكثر من سبعة مليارات ريال خلال 15 عاما من رحلته في هذا المنتج.وحول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة لردم الفجوة التمويلية التي تتجاوز 150 مليار ريال سنويا. ولفت الراشد، إلى أن بنك التنمية الاجتماعية عمل خلال الفترة السابقة مع الشركاء من البنوك، وأيضا مع اللجنة الوطنية للادخار برئاسة البنك المركزي السعودي «ساما»، على تطوير منتجين، أولهما للأفراد والعائلات، بمدخرات 250 مليون ريال، يعمل بشكل كامل بأسلوب إلكتروني، في حين الآخر للأطفال عن طريق تطبيقات الفنتك، وبلغ عدد المسجلين فيه أكثر من ستة آلاف طفل.