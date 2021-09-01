الصناديق الاستثمارية ترفع حيازتها للأسهم الأمريكية والأوروبية 79.5 % .. بلغت 2.33 مليار ريال

زادت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5 في المائة على أساس سنوي.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.وبذلك تسجل أصولهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016، تزامنت مع تسجيل مستويات قياسية خاصة للأسواق الأمريكية.وسجلت تلك الأصول نموا للربع الخامس على التوالي، إذ نمت 18.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.وتفصيليا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66 في المائة من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموا بنحو 85 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.كما ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأمريكية تعادل نحو 33 في المائة من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثاني 2021، فيما كانت تبلغ نحو 28 في المائة للفترة المماثلة 2020.وبذلك، فإن حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية بلغ نحو سبعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام، الذي سبقه بارتفاع 50 في المائة.وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية بالمرتبة الثانية بعد الأمريكية والأوروبية، حيث تشكل نحو 27.8 في المائة من حجم الأصول الخارجية.وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية نحو سبعة صناديق، وذلك من أصل 54 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية.فيما بلغ عدد المشتركين نحو 912 مشتركا، مقارنة بنحو 541 مشتركا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.وحدة التقارير الاقتصادية